Ciclismo, la stagione è iniziata! Rohan Dennis vince i Campionati Australiani a cronometro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La nuova stagione ciclistica è iniziata a tutti gli effetti. Il 2022 non si è aperto con le gare di livello World Tour in Australia, cancellate a causa dell’emergenza sanitaria, e bisognerà aspettare fine gennaio per rivedere il gruppo in azione (fine febbraio per il primo evento World Tour, l’UAE Tour), ma intanto si sono disputati i Campioni Australiani a cronometro e la firma è stata davvero di lusso. Rohan Dennis ha letteralmente sbaragliato la concorrenza lungo i 37,5 km di percorso a Ballarat. Il due volte Campione del Mondo nelle prove contro il tempo (2018 e 2019) ha rifilato addirittura 1’13” di distacco a Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) e 1’48” al 22enne Conor Leahy. Affermazione di rilievo per il fresco alfiere della Jumbo-Visma, che ha fatto immediatamente centro con la nuova casacca, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La nuovaciclistica è iniziata a tutti gli effetti. Il 2022 non si è aperto con le gare di livello World Tour in Australia, cancellate a causa dell’emergenza sanitaria, e bisognerà aspettare fine gennaio per rivedere il gruppo in azione (fine febbraio per il primo evento World Tour, l’UAE Tour), ma intanto si sono disputati i Campionie la firma è stata davvero di lusso.ha letteralmente sbaragliato la concorrenza lungo i 37,5 km di percorso a Ballarat. Il due volte Campione del Mondo nelle prove contro il tempo (2018 e 2019) ha rifilato addirittura 1’13” di distacco a Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) e 1’48” al 22enne Conor Leahy. Affermazione di rilievo per il fresco alfiere della Jumbo-Visma, che ha fatto immediatamente centro con la nuova casacca, ...

