(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Faisal, manager ed ex presidente del Consiglio di amministrazione della Libyan Post Telecommunication & Information Technology Company (LPTIC), la compagnia delle poste e delle telecomunicazioni dellaarredalle Forze Speciali di Deterrenza (RADA) dopo che, con il sostegno di un gruppo armato locale ha preso d’assalto la sede della compagnia a Zawiya, ad Ovest di Tripoli. Abdelsalam, 40anni, un avvocato di Tripoli, ha spiegato a Strumenti Politici che su“non vi era alcun mandato di arresto prima dell’assalto alla sede della LPTIC per riprendere il suo ruolo dopo aver ottenuto una sentenza a suo favore per presunte irregolarità circa il rinnovo del Consiglio di Amministrazione stabilito dal Primo Ministro Abdel Hamid al Dbeibah che di fatto controlla la compagnia ...