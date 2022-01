Cantona | «Il Qatar non è un posto per il calcio | non è un vero Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ericnon ha intenzione di guardare i prossimi Mondiali in. Non gliene frega niente, ha detto in un’intervista al Daily Mail: “Per me non è un. Negli ultimi decenni, ci sono stati molti eventi come i Giochi Olimpici o i Mondiali in paesi che stanno emergendo, come in Russia o in Cina. Ma il, non è il paese del. Non sono contrario all’idea di ospitare una Coppa del Mondo in un paese dove c’è la possibilità di sviluppare e promuovere il, come in Sud Africa o negli Stati Uniti negli anni ’90”. Ma per l’iconico ex attaccante del Manchester United (ora attore, tra le altre cose) è una questione di diritti umani. Più di 6.500 lavoratori migranti sono morti durante la costruzione delle infrastrutture, delle strade e degli stadi ...