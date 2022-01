Calcio | l’Inter vince la Supercoppa all’ultimo respiro | Juventus battuta ai supplementari

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 gennaio 2022)si prende il primo trofeo stagionale. Lo fa battendo laper 2-1e conquistando laitaliana a San Siro. Decisivo un gol di Alexis Sanchez allo scadere dei tempi. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Ad aprire le marcature nel primo tempo è la, con un gol di testa al 25° minuto di Weston McKennie. Il pareggio delarriva 10 minuti dopo: fallo in area di Mattia De Sciglio su Edin Dzeko edi rigore per i nerazzurri. Sul dischetto si presenta Lautaro Martinez, che batte Mattia Perin e fa 1-1. Nel secondo tempo, occasioni da una parte e dall’altra: vicini al gol Federico Bernardeschi e Alex Sandro per la, ...