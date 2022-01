Bilancio Napoli, le reali cifre dell’affare Osimhen (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stando a quanto riportato dal portale Calcio&Finanza, ciò che più ha contribuito ad un calo del fatturato del Napoli nella stagione 2020/21 è stato sicuramente il dato relativo alle plusvalenze che si è letteralmente dimezzato passando da 95,8 a 48,7 milioni di euro. Le plusvalenze sono il motore delle grandi società che nelle ultime sessioni di mercato – complice gli effetti dell’emergenza Covid – hanno visto calare in maniera generalizzata la spesa per i trasferimenti. Plusvalenze e ricavi da prestiti Nel 2020/21, il player trading, ha avuto un’incidenza sul fatturato del Napoli del 21,3%, in netto calo rispetto a quello della stagione precedente (34,9%). Le cinque principali operazioni in uscita, riguardano: Allan (Everton) – 23.052.743 euro Palmieri (Lille) – 7.026.349 euro Karnezis (Lille) – 4.828.205 euro Liguori (Lille) – ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stando a quanto riportato dal portale Calcio&Finanza, ciò che più ha contribuito ad un calo del fatturato delnella stagione 2020/21 è stato sicuramente il dato relativo alle plusvalenze che si è letteralmente dimezzato passando da 95,8 a 48,7 milioni di euro. Le plusvalenze sono il motore delle grandi società che nelle ultime sessioni di mercato – complice gli effetti dell’emergenza Covid – hanno visto calare in maniera generalizzata la spesa per i trasferimenti. Plusvalenze e ricavi da prestiti Nel 2020/21, il player trading, ha avuto un’incidenza sul fatturato deldel 21,3%, in netto calo rispetto a quello della stagione precedente (34,9%). Le cinque principali operazioni in uscita, riguardano: Allan (Everton) – 23.052.743 euro Palmieri (Lille) – 7.026.349 euro Karnezis (Lille) – 4.828.205 euro Liguori (Lille) – ...

