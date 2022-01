Attenti, il virus fa ancora male. Più di una semplice influenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al solo sentire che, parlando di SARS-CoV-2, il primo ministro spagnolo ha pronunciato le parole “come per l’influenza”, coloro che non vedono l’ora di poter affermare che ormai è ora di abbandonare ogni precauzione contro il COVID-19 hanno creduto di aver la prova che, con Omicron, il coronavirus ormai sia ridotto al rango di influenza stagionale. È bene quindi ricondurre tutti con i piedi per terra, e valutare la proposta che proviene dalla Spagna per quello che è – non per quello che vorremmo che fosse. Il governo spagnolo sta valutando la possibilità di cambiare il modo in cui traccia l'evoluzione dell’epidemia nel proprio paese, per la semplice ragione che il sistema di monitoraggio basato sulla rilevazione di tutti i casi di infezione e sul controllo dei contatti di quelli non può funzionare con un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al solo sentire che, parlando di SARS-CoV-2, il primo ministro spagnolo ha pronunciato le parole “come per l’”, coloro che non vedono l’ora di poter affermare che ormai è ora di abbandonare ogni precauzione contro il COVID-19 hanno creduto di aver la prova che, con Omicron, il coronaormai sia ridotto al rango distagionale. È bene quindi ricondurre tutti con i piedi per terra, e valutare la proposta che proviene dalla Spagna per quello che è – non per quello che vorremmo che fosse. Il governo spagnolo sta valutando la possibilità di cambiare il modo in cui traccia l'evoluzione dell’epidemia nel proprio paese, per laragione che il sistema di monitoraggio basato sulla rilevazione di tutti i casi di infezione e sul controllo dei contatti di quelli non può funzionare con un ...

