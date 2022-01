Amici 21, Mattia Zenzola in lacrime: potrebbe lasciare il talent (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mattia Zenzola ha riportato una microlesione: il ballerino di Amici 21, se non riuscirà a recuperare in 3 settimane, dovrà abbandonare il talent. Amici 21 potrebbe perdere Mattia Zenzola: il ragazzo, uno dei ballerini più amati dal pubblico, ha riportato una microlesione e, qualora non dovesse recuperare, rischierebbe di perdere il banco. La comunicazione all'allievo di Raimondo Todaro è stata data da Maria De Filippi, il ragazzo è scoppiato a piangere temendo di dover rinunciare al suo sogno. Mattia Zenzola è nato il 15 gennaio del 2004 a Bari, tra poco festeggerà il suo 18esimo compleanno, anche se il ragazzo, specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba, avrà poca voglia di celebrare il suo passaggio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha riportato una microlesione: il ballerino di21, se non riuscirà a recuperare in 3 settimane, dovrà abbandonare il21perdere: il ragazzo, uno dei ballerini più amati dal pubblico, ha riportato una microlesione e, qualora non dovesse recuperare, rischierebbe di perdere il banco. La comunicazione all'allievo di Raimondo Todaro è stata data da Maria De Filippi, il ragazzo è scoppiato a piangere temendo di dover rinunciare al suo sogno.è nato il 15 gennaio del 2004 a Bari, tra poco festeggerà il suo 18esimo compleanno, anche se il ragazzo, specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba, avrà poca voglia di celebrare il suo passaggio ...

