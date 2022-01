Alessandro Basciano, perché è finita con l’ex | “Due mesi e l’ho liquidato” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessandro Basciano è entrato al Grande Fratello Vip ed ha fatto una strage di cuori tra le gieffine. Ma perché è finita con la sua ex fidanzata? Alessandro Basciano e Erjona Sulejmani-AltranotiziaAlessandro Basciano ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6 ed ha stravolto gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Molte donne del reality si sono subito mostrate interessate al’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Qualcuno ha rivelato qualcosa sulla sua ultima storia d’amore e non ha di certo usato mezzi termini nel descrivere il gieffino. Di chi si tratta? Alessandro Basciano, perché è finita con la sua ex fidanzata Alessandro ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è entrato al Grande Fratello Vip ed ha fatto una strage di cuori tra le gieffine. Macon la sua ex fidanzata?e Erjona Sulejmani-Altranotiziaha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6 ed ha stravolto gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Molte donne del reality si sono subito mostrate interessate acorteggiatore di Uomini e Donne. Qualcuno ha rivelato qualcosa sulla sua ultima storia d’amore e non ha di certo usato mezzi termini nel descrivere il gieffino. Di chi si tratta?con la sua ex fidanzata...

Advertising

ciao1414 : RT @ale_jess_gfvip: Faccio bene a shipparli allora?? Lei non lo ha detto per rispetto a Sophie, lui nonostante tutto il casino della dinami… - lorenac9529 : RT @ale_jess_gfvip: Faccio bene a shipparli allora?? Lei non lo ha detto per rispetto a Sophie, lui nonostante tutto il casino della dinami… - Antonel45sck : RT @bagnotrash: Soleil: 'io non ho mai tradito, ho sempre lasciato prima di andare con altri' Alessandro: 'e il bacio qui dentro?' OMG BAS… - Chicca_colors : RT @ale_jess_gfvip: Faccio bene a shipparli allora?? Lei non lo ha detto per rispetto a Sophie, lui nonostante tutto il casino della dinami… - Gfvip6_2021 : RT @ale_jess_gfvip: Faccio bene a shipparli allora?? Lei non lo ha detto per rispetto a Sophie, lui nonostante tutto il casino della dinami… -