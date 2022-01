Un minuto di silenzio al Parlamento Europeo per David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) . Molti parlamentari europei di diverse nazioni hanno voluto rendere omaggio al Presidente dell'emiciclo scomparso per una grave malattia, nella notte. Al termine del minuto di silenzio, un lungo e commesso applauso.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Un-minuto-di-silenzio-al-Parlamento-Europeo-per-David-Sassoli 20220111 video 16280273.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022) . Molti parlamentari europei di diverse nazioni hanno voluto rendere omaggio al Presidente dell'emiciclo scomparso per una grave malattia, nella notte. Al termine deldi, un lungo e commesso applauso.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Un--di--al--per-20220111 video 16280273.mp4"/video

Advertising

Agenzia_Ansa : Sassoli, il lungo applauso a Bruxelles fuori dal Parlamento Ue. Il ritrovo alle 13.00, il minuto di silenzio, le la… - ManfredWeber : Momento commovente insieme ai membri e al personale del Parlamento europeo durante un minuto di silenzio in memoria… - fattoquotidiano : David Sassoli, il minuto di silenzio alla Direzione del Pd. Letta: “Portiamo avanti la sua eredità politica” - theVerbavolant : oggi alti #mortisullavoro ma i politici al parlamento fanno il minuto di silenzio per #sassoli definendolo un amico… - MariaAlessia : RT @ManfredWeber: Momento commovente insieme ai membri e al personale del Parlamento europeo durante un minuto di silenzio in memoria del p… -