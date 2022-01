Ultime Notizie Roma del 11-01-2022 ore 15:10 (Di martedì 11 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 11 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno lutto nel mondo della politica è morto neonato il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli si è spento nel centro di pavimento oncologico di Aviano in provincia di Pordenone la data e luogo di funerali verranno comunicati nelle prossime ore a Pietro Il portavoce aggiungendo il ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario se sono gli aveva già dovuto annullare tutti gli impegni istituzionali Da settembre inizio novembre scorsi a causa di una brutta polmonite dovuta al batterio della Legionella come lui stesso aveva reso Noto in un video il Presidente del Parlamento Europeo era stato ricoverato per diversi giorni in un ospedale di Strasburgo fino a quando i medici non gli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 11 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno lutto nel mondo della politica è morto neonato il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli si è spento nel centro di pavimento oncologico di Aviano in provincia di Pordenone la data e luogo di funerali verranno comunicati nelle prossime ore a Pietro Il portavoce aggiungendo il ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario se sono gli aveva già dovuto annullare tutti gli impegni istituzionali Da settembre inizio novembre scorsi a causa di una brutta polmonite dovuta al batterio della Legionella come lui stesso aveva reso Noto in un video il Presidente del Parlamento Europeo era stato ricoverato per diversi giorni in un ospedale di Strasburgo fino a quando i medici non gli ...

