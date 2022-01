Quarta dose | Ema | “Non possiamo fare richiami ogni 3-4 mesi”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Non abbiamo ancora visto i dati sulla” di vaccino anti-Covid. “Siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve. Noncontinuare a dare dosi di richiamotre o quattro”. Lo sottolinea Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam, dove l’agenzia ha sede. La variante Omicron “è altamente contagiosa, cosa che provoca un alto numero di individui infetti. Quindi è molto importante essere consci del potenziale fardello” che potrebbe creare a danno dei sistemi sanitari, “e non considerarla una malattia lieve”, sottolinea poi Cavaleri, ricordando che i “risultati preliminari di studi pubblicati di recente mostrano che l’efficacia dei vaccini ...

E ha aggiunto: 'Sta emergendo una discussione sulla possibilità di somministrare una secondabooster con gli stessi vaccini attualmente in uso: non sono ancora stati generati dati a sostegno di ...... l'ente di regolazione europea per le medicine, che arriva proprio mentre negli Stati membri della Ue si comincia a ipotizzare l'inizio della campagna per la. La verità sui vaccini: no ..."Non abbiamo ancora visto i dati sulla quarta dose" di vaccino anti-Covid. "Siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve. Non ...(Reuters) - L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha detto che sono necessari ulteriori dati per comprendere l'impatto della variante Omicron del coronavirus, altamente contagiosa, sui vaccini contro il ...