Primo trapianto con il cuore di un maiale geneticamente modificato | «Senza sarebbe morto»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 11 gennaio 2022) David Bennet è iluomo a cui è stato trapiantato undi. La notizia dell’intervento realizzato negli Stati Uniti ha fatto il giro del mondo. È la prima volta che accade. L’uomo, 57 anni, non aveva alternative: o accettava di avere un organo di un animale oppure moriva a causa della sua patologia cardiaca terminale. La storica operazione è stata eseguita dai medici dell’University of Maryland Medical Center a Baltimora che hanno ottenuto uno speciale permesso dalle autorità regolatorie americane per trapiantare in un essere umano ildi un uomo. Se non avessero avuto l’ok David. Sembra che data la gravità delle sue condizioni, unumano non avrebbe garantito il ...