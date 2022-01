OnePlus 10 Pro adesso ufficiale: specifiche tecniche e prezzi in Cina (Di martedì 11 gennaio 2022) Il OnePlus 10 Pro è stato presentato in Cina, com’era previsto. Il dispositivo presenta un design del tutto nuovo, soprattutto per quanto riguarda la scocca posteriore, mentre il comparto fotografico principale è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad. Il telefono monta uno schermo AMOLED LTPO curvo 3D da 6,7 pollici e risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel a 525ppi), ed è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage UFS 3.1. Le dimensioni generali sono pari a 163×73,9×8,55 mm per un peso di 200,5 gr. Il OnePlus 10 Pro è equipaggiato, lato software, da Android 12 con ColorOS 12.1, e vanta le connettività 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB-C e GPS. Presente il supporto DualSIM e il lettore di impronte digitali collocato sotto il display, oltre che un sistema di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il10 Pro è stato presentato in, com’era previsto. Il dispositivo presenta un design del tutto nuovo, soprattutto per quanto riguarda la scocca posteriore, mentre il comparto fotografico principale è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad. Il telefono monta uno schermo AMOLED LTPO curvo 3D da 6,7 pollici e risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel a 525ppi), ed è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage UFS 3.1. Le dimensioni generali sono pari a 163×73,9×8,55 mm per un peso di 200,5 gr. Il10 Pro è equipaggiato, lato software, da Android 12 con ColorOS 12.1, e vanta le connettività 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB-C e GPS. Presente il supporto DualSIM e il lettore di impronte digitali collocato sotto il display, oltre che un sistema di ...

