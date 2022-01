ONDATA DI INDIGNAZIONE DOPO UN NUOVO RILASCIO DI E-MAIL DA PROJECT VERITAS. FAUCI HA MENTITO! FAUCI E’ COLPEVOLE! (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuove raccapriccianti e-MAIL del dottor Anthony FAUCI , rilasciate dal Republican Oversight Committee, rivelano che il Chief Medical Advisor del presidente degli Stati Uniti ha nascosto le informazioni relative al Covid e al fatto che possa aver avuto origine dal laboratorio di Wuhan e che ha intenzionalmente minimizzato la teoria della fuga dal laboratorio. Leggi anche: CIARLATANO, TRUFFATORE, PROFITTATORE. … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuove raccapriccianti e-del dottor Anthony, rilasciate dal Republican Oversight Committee, rivelano che il Chief Medical Advisor del presidente degli Stati Uniti ha nascosto le informazioni relative al Covid e al fatto che possa aver avuto origine dal laboratorio di Wuhan e che ha intenzionalmente minimizzato la teoria della fuga dal laboratorio. Leggi anche: CIARLATANO, TRUFFATORE, PROFITTATORE. … proviene da Database Italia.

