Offende i carabinieri su Tik Tok | denunciato nel Napoletano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gira un video, facendo anche un gesto offensivo, per insultare ie poi lo pubblica su Tik Tok prima di recarsi a “firmare” in caserma: è accaduto in provincia di Napoli, a Sant’Anastasia, dove ihannoun 38enne. Il video è stato “scovato” grazie al costante monitoraggio della rete e in particolare dei social da parte dei militari dell’Arma che poi hanno fatto scattare il provvedimento. Il 38enne ha attivato la fotocamera dello smartphone e avviato il suo video con tanto di musica neo-melodica di sottofondo. Prima di interrompere la ripresa ha fatto il gesto offensivo ed è entrato in caserma per rispettare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui è sottoposto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.