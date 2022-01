Morte Sassoli | così il presidente dell' Europarlamento parlava della sua malattia

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - chedisagio : Prima di essere ricoverato ad Aviano, il @EP_President David Sassoli registrò un messaggio di auguri natalizi. Rias… - BMascalchi : RT @GiuseppeConteIT: David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è una… - tal_Marco : RT @EdoardoMecca1: Speculare sulla morte di una persona per dar credito a teorie folli. Siamo diventati questo. Riposa in pace, David Sasso… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Sassoli

"Sono profondamente rattristata dalladi un grande europeo e italiano. Davidè stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un ...E' morto all'età di 65 anni David, presidente dell'Europarlamento. Il politico e giornalista si è spento a causa di complicanze del sistema immunitario. Solo qualche mese fa era stato colpito da una forte polmonite da ..."Se ne è andato un uomo buono. Per me è stato un dolore immenso dover dare questa notizia", ha scritto il suo portavoce Roberto Cuillo dando nella notte la notizia della morte di David Sassoli. Un mes ...Addio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione ...