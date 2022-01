Milan-Genoa, Pioli pronto a lanciarlo titolare! (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel match Milan-Genoa Pioli è pronto a lanciarlo titolare nella partita di Coppa Italia di giovedì sera. Si giocano giovedì sera a San Siro gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Shevchenko torna a San Siro, a casa sua. Il suo Milan però potrebbe pesare sulla sua permanenza al Genoa : ultima chance per lui, se sbaglia è out. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Pioli non potrà effettuare un vero e proprio turnover. In difesa le scelte sono obbligate: al momento, infatti, tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, confermato il quartetto Florenzi-Kalulu-Gabbia-Hernandez con Tomori che torna a disposizione dato che negativo al Covid. In porta probabile presenza di Mirante e Tonali ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel matchtitolare nella partita di Coppa Italia di giovedì sera. Si giocano giovedì sera a San Siro gli ottavi di finale di Coppa Italia tra. Shevchenko torna a San Siro, a casa sua. Il suoperò potrebbe pesare sulla sua permanenza al: ultima chance per lui, se sbaglia è out. Come riporta il Corriere dello Sport, misternon potrà effettuare un vero e proprio turnover. In difesa le scelte sono obbligate: al momento, infatti, tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, confermato il quartetto Florenzi-Kalulu-Gabbia-Hernandez con Tomori che torna a disposizione dato che negativo al Covid. In porta probabile presenza di Mirante e Tonali ...

