Libreria dello Sport … GAME OVER (Di martedì 11 gennaio 2022) 1982 – 2022 , dopo quarant’anni di attività abbassa le serrande per sempre lo storico negozio di Via Carducci a Milano. Chi non ci è mai stato? La Libreria dedicata agli “affamati lettori” Sportivi di ogni genere. Certo noi ci andavamo per il calcio … L’ondata di crisi miete ancora delle vittime, vittime economiche. Ieri dai profili social della Libreria è apparso infatti il seguente post … Grazie a tutti per averci supportato in questi quasi 40 anni. pic.twitter.com/nKDNCa2ItC — Libreria dello Sport (@libSport) January 10, 2022 Un negozio in cui sono passati tutti gli spoortivi, e anche grandi calciatori quali Falcao, Virdis, Beccalossi ed Eranio. Purtroppo il netto calo delle vendite non lascia spazio ai gestori che hanno deciso di chiudere a fine mese. Nel ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 11 gennaio 2022) 1982 – 2022 , dopo quarant’anni di attività abbassa le serrande per sempre lo storico negozio di Via Carducci a Milano. Chi non ci è mai stato? Ladedicata agli “affamati lettori”ivi di ogni genere. Certo noi ci andavamo per il calcio … L’ondata di crisi miete ancora delle vittime, vittime economiche. Ieri dai profili social dellaè apparso infatti il seguente post … Grazie a tutti per averci supportato in questi quasi 40 anni. pic.twitter.com/nKDNCa2ItC —(@lib) January 10, 2022 Un negozio in cui sono passati tutti gli spoortivi, e anche grandi calciatori quali Falcao, Virdis, Beccalossi ed Eranio. Purtroppo il netto calo delle vendite non lascia spazio ai gestori che hanno deciso di chiudere a fine mese. Nel ...

Advertising

amnestyitalia : #AmnestyConsiglia In libreria dal 3 febbraio “Patrick Zaki. Una storia egiziana” di @lacappon e @channeldraw. Una g… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Dopo 40 anni chiude la storica Libreria dello Sport in via Carducci a Milano: era l'unica in Italia specializzata esclusiva… - giovannidalloli : Chiude dopo 40 anni la Libreria dello Sport di Milano: “Un luogo unico” - tommasobenocci : RT @franvanni: Chiude la libreria dello Sport a Milano. Una notizia triste, un vero peccato. Era bella. È bella. - micittastato : ?? Un altro doloroso addio in città Articolo di Fabio Marcomin -