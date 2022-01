La versione di Draghi: 'La scuola non deve chiudere. I problemi? Colpa dei no vax' (Di martedì 11 gennaio 2022) Realismo, fiducia e unità. Sono queste le parole chiave che Mario Draghi usa per definire il nuovo anno e per lanciare un messaggio di ottimismo ad un paese prostrato dall'ennesima recrudescenza della ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Realismo, fiducia e unità. Sono queste le parole chiave che Mariousa per definire il nuovo anno e per lanciare un messaggio di ottimismo ad un paese prostrato dall'ennesima recrudescenza della ...

Advertising

ADesideri : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - senzchicca : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - Teresat73540673 : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - Andrew_bahbah : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - amandafgg8 : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… -