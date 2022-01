La quarantena non è più malattia: schiaffo del governo ai lavoratori (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – Niente indennità di malattia per chi finisce in quarantena, anche se vaccinati con doppia dose. Dopo lo stop dallo scorso 31 dicembre, il governo conferma la volontà di non estendere il trattamento: chi finirà isolato lo farà a sue spese. Il no da parte dell’esecutivo è arrivato dopo le richieste dei sindacati, che chiedevano di rifinanziare la misura a carico dell’Inps. Niente da fare: da Palazzo Chigi arriva solo la proroga alla cassa integrazione Covid. Il motivo del mancato rinnovo, neanche a dirlo, è nella lotta che il governo Draghi ha intrapreso contro i cosiddetti “no vax”. L’obiettivo, infatti, è disincentivare coloro che hanno scelto (legittimamente, non sussistendo alcun obbligo se non per chi ha più di 50 anni) di non inocularsi. La quarantena non è più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – Niente indennità diper chi finisce in, anche se vaccinati con doppia dose. Dopo lo stop dallo scorso 31 dicembre, ilconferma la volontà di non estendere il trattamento: chi finirà isolato lo farà a sue spese. Il no da parte dell’esecutivo è arrivato dopo le richieste dei sindacati, che chiedevano di rifinanziare la misura a carico dell’Inps. Niente da fare: da Palazzo Chigi arriva solo la proroga alla cassa integrazione Covid. Il motivo del mancato rinnovo, neanche a dirlo, è nella lotta che ilDraghi ha intrapreso contro i cosiddetti “no vax”. L’obiettivo, infatti, è disincentivare coloro che hanno scelto (legittimamente, non sussistendo alcun obbligo se non per chi ha più di 50 anni) di non inocularsi. Lanon è più ...

