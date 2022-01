Kate Middleton: lo zio imbarazzante e i disturbi alimentari di cui nessuno parla (Di martedì 11 gennaio 2022) Non è tutto oro quello che luccica intorno a Kate Middleton e alla sua vita che ci fanno credere sia da favola. Cosa sappiamo davvero della Duchessa di Cambridge al di là delle notizie ufficiali filtrate da Buckingham Palace, dei suoi fantastici abiti, delle foto di famiglia patinate? Ripercorrendo i suoi primi quarant’anni, Eva Grippa, giornalista e royal watcher d’eccezione, già autrice di Elisabetta e le altre. Dieci donne per raccontare la vera regina (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), scopre una donna che con tenacia ha saputo integrarsi nella royal family più complicata del mondo, ma anche addomesticare la temibile stampa britannica. Ma non solo. Offerta Kate. Luci e ombre della futura regina Puoi ... Leggi su dilei (Di martedì 11 gennaio 2022) Non è tutto oro quello che luccica intorno ae alla sua vita che ci fanno credere sia da favola. Cosa sappiamo davvero della Duchessa di Cambridge al di là delle notizie ufficiali filtrate da Buckingham Palace, dei suoi fantastici abiti, delle foto di famiglia patinate? Ripercorrendo i suoi primi quarant’anni, Eva Grippa, giornalista e royal watcher d’eccezione, già autrice di Elisabetta e le altre. Dieci donne per raccontare la vera regina (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), scopre una donna che con tenacia ha saputo integrarsi nella royal family più complicata del mondo, ma anche addomesticare la temibile stampa britannica. Ma non solo. Offerta. Luci e ombre della futura regina Puoi ...

