Juve | Arthur-Locatelli è la password per il centrocampo

I minuti della rimonta contro la Roma hanno confermato una cosa in casa Juve: con Arthur in campo, Locatelli è libero di svariare e dividersi i compiti "Il caos spesso genera la vita, laddove l'ordine spesso genera l'abitudine" – la Juventus in questa stagione ha mostrato il mare in tempesta e le onde ancora non sono calme. Tanti punti di domanda. Alcune risposte certe, altre ancora incomplete. Allegri ha spesso ripetuto che la soluzione vincente si ottiene dagli errori, i bianconeri ne hanno commessi tanti. Poche idee di gioco, scarsa organizzazione a centrocampo e poca finalizzazione in attacco. Le annate passano spesso da una svolta, che per la Juventus potrebbe essere l'irrazionalità degli ultimi minuti contro la Roma. Abbandonare alcuni "dogmi allegriani"

