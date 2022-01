Italiani investono di più in criptovalute, ma con "conoscenze poco diffuse" (Di martedì 11 gennaio 2022) Se il 2021 è stato l’anno dell’esplosione delle criptovalute, il 2022 sarà l’anno delle cripto-attività. Lo lasciano prevedere i dati pubblicati nel Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. L’interesse degli Italiani verso i mercati azionari, il trading online e le cripto-attività è cresciuto durante l’anno che si è appena concluso. E tra chi usa la rete per le sue scelte economico-finanziarie, circa il 28% usa servizi finanziari online più di quanto facesse prima della pandemia. Questa tendenza trova conferma anche nell’attività di trading degli investitori retail Italiani, che si è intensificata nell’ultimo biennio. Per le azioni, il totale delle transazioni in acquisto e in vendita effettuate dagli Italiani si è attestato a 41 miliardi nel 2021 (43 nel 2020 e 31 nel 2019). Per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Se il 2021 è stato l’anno dell’esplosione delle, il 2022 sarà l’anno delle cripto-attività. Lo lasciano prevedere i dati pubblicati nel Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. L’interesse degliverso i mercati azionari, il trading online e le cripto-attività è cresciuto durante l’anno che si è appena concluso. E tra chi usa la rete per le sue scelte economico-finanziarie, circa il 28% usa servizi finanziari online più di quanto facesse prima della pandemia. Questa tendenza trova conferma anche nell’attività di trading degli investitori retail, che si è intensificata nell’ultimo biennio. Per le azioni, il totale delle transazioni in acquisto e in vendita effettuate daglisi è attestato a 41 miliardi nel 2021 (43 nel 2020 e 31 nel 2019). Per ...

Advertising

LinoPolipo : @MarcoRizzoPC È strano che gli stranieri comprano e investono in Italia mentre gli italiani trasferiscono le fabbri… - Assuntacarmenc : RT @RobertoQuadrini: Ecco come si investono i proventi dei vaccini, i migliori asset italiani oramai in mano a questi filantropi delle sacc… - olivati : RT @Fiaip: Case in Liguria quasi un ritorno agli Anni ' - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: Case in Liguria quasi un ritorno agli Anni ' - Fiaip : Case in Liguria quasi un ritorno agli Anni ' -