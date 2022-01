Incidenti sul lavoro, operaio 50enne morto schiacciato da un escavatore in Brianza (Di martedì 11 gennaio 2022) Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore nel corso del pomeriggio in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, dell’apparente età di cinquant’anni. Si tratta del secondo operaio morto schiacciato in un cantiere stradale in due giorni. Recente infatti il decesso, a Novate Milanese, di un 63enne: è stato colpito dalla parte estrema del braccio di un escavatore, che si era staccata. A Milano invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da un armadio cassaforte del peso stimato di circa 3 quintali durante una ristrutturazione. L’uomo ha riportato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Undalla cabina di unnel corso del pomeriggio in un cantiere stradale a Besana in. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, dell’apparente età di cinquant’anni. Si tratta del secondoin un cantiere stradale in due giorni. Recente infatti il decesso, a Novate Milanese, di un 63enne: è stato colpito dalla parte estrema del braccio di un, che si era staccata. A Milano invece un lavoratore di 47 anni è statoda un armadio cassaforte del peso stimato di circa 3 quintali durante una ristrutturazione. L’uomo ha riportato ...

