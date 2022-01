Il WWF scrive al Sindaco di San Donato | a Città Metropolitana e ai Forestali | «Quell’area umida a cascina San Francesco va protetta»

(Di martedì 11 gennaio 2022) La zonain questione è sita in una area agricola di 17mila mq, su cui verrà edificato un enorme palazzo dello sport da 18000 posti con annessi parcheggi e area commerciale. Il WWF è altre associazioni hanno già depositato delle osservazioni.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WWF scrive

7giorni

Savona . In vista dell'ultimo dell'anno, le guardie deldi Savona chiedono ai sindaci di emanare specifiche ordinanze al fine di vietare l'utilizzo di ordigni pirotecnici sul territorio di loro competenza.Secondo uno studio curato dalla società Accenture e commissionato dalin uno scenario globale "... Un piano "pieno di difetti",l'Australia Institute nel report , evidenziando la mancanza di ...Savona. In vista dell’ultimo dell’anno, le guardie del Wwf di Savona chiedono ai sindaci di emanare specifiche ordinanze al fine di vietare l’utilizzo di ordigni pirotecnici sul territorio di loro com ...Le associazioni animaliste ed ambientaliste di Rimini esprimono affetto, vicinanza e le più sentite condoglianze alla sua famiglia ...