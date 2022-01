Il miserabile post di Becchi sulla correlazione tra la morte di Sassoli e terza dose (Di martedì 11 gennaio 2022) Già ieri, alla notizia del ricovero di David Sassoli, i novax si erano scatenati sciacallando sulla tanto presunta quanto inesistente correlazione con il vaccino. Oggi purtroppo dopo la morte del presidente del Parlamento Europeo queste illazioni non si sono affatto fermate. E anzi sono state rilanciate anche da personaggi conosciuti come Paolo Becchi. Il professore di filosofia del diritto ha usato queste parole per dare la stura ai peggiori istinti novax, parlando sì di rispetto per la morte di Sassoli ma anche avallando pesanti insinuazioni sulle cause del suo decesso: Rispetto per la morte di #DavidSassoli. Ma è morto in seguito alla terza dose ? Non c’è nessuna correlazione? Non ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Già ieri, alla notizia del ricovero di David, i novax si erano scatenati sciacallandotanto presunta quanto inesistentecon il vaccino. Oggi purtroppo dopo ladel presidente del Parlamento Europeo queste illazioni non si sono affatto fermate. E anzi sono state rilanciate anche da personaggi conosciuti come Paolo. Il professore di filosofia del diritto ha usato queste parole per dare la stura ai peggiori istinti novax, parlando sì di rispetto per ladima anche avallando pesanti insinuazioni sulle cause del suo decesso: Rispetto per ladi #David. Ma è morto in seguito alla? Non c’è nessuna? Non ...

neXtquotidiano : Il miserabile post di Becchi sulla correlazione tra la morte di #DavidSassoli e terza dose - skiptomylue : @pbecchi Segnalate il post di questo miserabile - parcomini : @Roby86341796 Pensa quanto può essere miserabile la tua vita per gioire della morte altrui, in più nascondendoti di… - GBriguglia : @pbecchi Che post miserabile, vergognoso e osceno. - freaktellers : 5 gennaio ergo il giorno in cui, post compleanno che avviene letteralmente il 4° dopo dopo il nuovo anno (per cui s… -

Ultime Notizie dalla rete : miserabile post Organizzare la lotta alla Menzogna ... con sceneggiatori più capaci di quelli che hanno scritto le tappe di una escalation miserabile. ... La conclusione del post che sto citando, di Corrias, giornalista e dirigente Rai, la dice lunga sulla ...

bufera per il post publicato da un esponente di fdi dove si definiva 'down' il sindaco di sesto... il post di fdi che chiama lorenzo falchi down 1. SINDACO TOSCANO 'DOWN' IN POST FDI; FRATOIANNI, 'MISERABILE' - 'Mi auguro che almeno stavolta, dato che non si parla di nostalgici fascisti, l'on. Meloni assuma i necessari provvedimenti, ...

Il post di Becchi sulla correlazione tra la morte di Sassoli e terza dose next il post di fdi che chiama lorenzo falchi down il post di fdi che chiama lorenzo falchi down 1.SINDACO TOSCANO 'DOWN' IN POST FDI; FRATOIANNI, 'MISERABILE' (ANSA) - "Mi auguro che almeno stavolta, dato che non si parla di nostalgici fascisti, l'on ...

... con sceneggiatori più capaci di quelli che hanno scritto le tappe di una escalation. ... La conclusione delche sto citando, di Corrias, giornalista e dirigente Rai, la dice lunga sulla ...ildi fdi che chiama lorenzo falchi down 1. SINDACO TOSCANO 'DOWN' INFDI; FRATOIANNI, '' - 'Mi auguro che almeno stavolta, dato che non si parla di nostalgici fascisti, l'on. Meloni assuma i necessari provvedimenti, ...il post di fdi che chiama lorenzo falchi down 1.SINDACO TOSCANO 'DOWN' IN POST FDI; FRATOIANNI, 'MISERABILE' (ANSA) - "Mi auguro che almeno stavolta, dato che non si parla di nostalgici fascisti, l'on ...