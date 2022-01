Il colore del matrimonio: come scegliere quello giusto (Di martedì 11 gennaio 2022) Sì, un matrimonio ben riuscito passa anche dal colore. Inizialmente mi sembrava un dettaglio irrilevante, poi ho capito quanto fosse importante, quando chiunque me l’ha posto come primo quesito. La wedding planner, la graphic designer, la fiorista e persino la mia stylist: “Ma che colore avete scelto?”. In effetti nessuno, almeno non subito, ma non era proprio possibile andare avanti nei preparativi senza un fil rouge che legasse tutto. Ovviamente non vi svelerò il colore del nostro matrimonio, dovrete pazientare fino a giugno per scoprirlo da soli, ma oggi vi aiuto nella scelta della nuance più adeguata per il vostro grande giorno. La stagione Uno degli elementi che può guidarvi è sicuramente la stagione del vostro matrimonio. Sarei stupita di vedere tanto ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 11 gennaio 2022) Sì, unben riuscito passa anche dal. Inizialmente mi sembrava un dettaglio irrilevante, poi ho capito quanto fosse importante, quando chiunque me l’ha postoprimo quesito. La wedding planner, la graphic designer, la fiorista e persino la mia stylist: “Ma cheavete scelto?”. In effetti nessuno, almeno non subito, ma non era proprio possibile andare avanti nei preparativi senza un fil rouge che legasse tutto. Ovviamente non vi svelerò ildel nostro, dovrete pazientare fino a giugno per scoprirlo da soli, ma oggi vi aiuto nella scelta della nuance più adeguata per il vostro grande giorno. La stagione Uno degli elementi che può guidarvi è sicuramente la stagione del vostro. Sarei stupita di vedere tanto ...

Advertising

AngeloCiocca : Al di là delle divergenze, del differente colore politico, della divergenza di opinioni. Addio #DavidSassoli , che la terra ti sia lieve ???? - rtl1025 : ?? L'#Italia diventa tutta #rossascuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il #Covid19: è l'indicazio… - AngeloCiocca : Nulla contro il colore, per carità, i gusti sono gusti e pure soggettivi, ma le parole del sindacato fanno riflette… - CiociariaO : Acque rosse, si allarga il fronte: rivoli pure in via Sferracavalli Adesso i fanghi di color ruggine sono stati ind… - Ahrtics : La mia supplenza sta per finire e alcuni bimbi mi hanno fatto un regalo. Un maglione “del tuo colore preferito e co… -