Harry Potter, Evanna Lynch: "Lavorerei ancora con JK Rowling, nonostante i suoi commenti su Twitter" (Di martedì 11 gennaio 2022) Evanna Lynch, una delle star del franchise di Harry Potter, ha rivelato che sarebbe più che disposta a lavorare di nuovo con la scrittrice JK Rowling. Evanna Lynch, l'interprete di Luna Lovegood nel franchise di Harry Potter, intervistata in esclusiva da GB News, ha rivelato che sarebbe più che disposta ad apparire in qualsiasi nuovo progetto ideato da JK Rowling, nonostante le recenti controversie che hanno coinvolto la famosa autrice. La Lynch ha rivelato di stimare ed apprezzare profondamente la Rowling, indipendentemente dalle sue convinzioni: l'autrice della serie fantasy è stata criticata spesso nel corso degli ultimi anni per aver espresso delle opinioni sul ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022), una delle star del franchise di, ha rivelato che sarebbe più che disposta a lavorare di nuovo con la scrittrice JK, l'interprete di Luna Lovegood nel franchise di, intervistata in esclusiva da GB News, ha rivelato che sarebbe più che disposta ad apparire in qualsiasi nuovo progetto ideato da JKle recenti controversie che hanno coinvolto la famosa autrice. Laha rivelato di stimare ed apprezzare profondamente la, indipendentemente dalle sue convinzioni: l'autrice della serie fantasy è stata criticata spesso nel corso degli ultimi anni per aver espresso delle opinioni sul ...

c0nnexi0n_ : RT @MatyScriveCose: Eiiii se mi vedete in tl, potete rt? Cerco moots che amano: -MCU -HARRY POTTER -TAYLOR SWIFT -ENCANTO -WATTPAD -DISNEY… - breezystattoos : Io a volte ci penso che lei si chiama come i genitori di Harry Potter - vera92 : RT @takaperfect: Voglio docu-reunion tipo Harry Potter ?? Così posso piangere tutte le mie lacrime pensando al tempo passato Anche perchè pe… - MatyScriveCose : Eiiii se mi vedete in tl, potete rt? Cerco moots che amano: -MCU -HARRY POTTER -TAYLOR SWIFT -ENCANTO -WATTPAD -DI… - takaperfect : Voglio docu-reunion tipo Harry Potter ?? Così posso piangere tutte le mie lacrime pensando al tempo passato Anche pe… -