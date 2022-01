Green Pass base o rafforzato per andare in chiesa? Regole, quale mascherina e certificato per messa e cerimonie religiose (Di martedì 11 gennaio 2022) Con il nuovo decreto il Green Pass nella sua versione ‘base’ e in quella ‘rafforzata’, in quella che si ottiene con la completa vaccinazione o guarigione (non con il tampone negativo), è stato esteso a moltissime attività. Dai mezzi di trasporto, alle piscine, fino ai luoghi di cultura e ai ristoranti, ma i fedeli si chiedono se sia necessario o meno per andare in chiesa. Ci sono Regole e nuove ‘restrizioni’ per seguire la messa (in presenza)? Leggi anche: Nuovo decreto Covid, tutte le novità in vigore da oggi lunedì 10 gennaio 2022 Green Pass per andare a messa? Il Green Pass non serve per accedere a quelle attività che garantiscono servizi essenziali, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Con il nuovo decreto ilnella sua versione ‘’ e in quella ‘rafforzata’, in quella che si ottiene con la completa vaccinazione o guarigione (non con il tampone negativo), è stato esteso a moltissime attività. Dai mezzi di trasporto, alle piscine, fino ai luoghi di cultura e ai ristoranti, ma i fedeli si chiedono se sia necessario o meno perin. Ci sonoe nuove ‘restrizioni’ per seguire la(in presenza)? Leggi anche: Nuovo decreto Covid, tutte le novità in vigore da oggi lunedì 10 gennaio 2022per? Ilnon serve per accedere a quelle attività che garantiscono servizi essenziali, come ...

Advertising

VittorioSgarbi : Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! - AlexBazzaro : Per fare come in Francia (green pass iniziale) e Austria (obbligo, poi posticipato) siamo stati lestissimi, ma non… - ladyonorato : Un altro tipico individuo con “licenza media, disagio abitativo”, ecc… che esprime “tesi bislacche” sul solito tema… - AleC226 : RT @ImolaOggi: Sgarbi: 'Draghi mi ha dichiarato il ricatto, il green pass serve solo per costringere la gente a vaccinarsi' - ProvinciaMB : RT @RegLombardia: #GreenPassRafforzato Da oggi, 10 gennaio 2022, entra in vigore l’obbligo di Green Pass “rafforzato” per molti servizi e a… -