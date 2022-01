Fedez e Chiara Ferragni: il rapper non indossa la fede nuziale, caos in rete (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il rapper si è mostrato senza l’anello nuziale al dito e sui social ha avuto inizio il giallo: cosa sta succedendo con Chiara Ferragni? L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilsi è mostrato senza l’anelloal dito e sui social ha avuto inizio il giallo: cosa sta succedendo con? L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

_louissarms : RT @MartiVoci: Il problema non è tanto la fede non portata da Fedez o il fatto che abbia unfollowato amici di Chiara, ma il fatto che CHIAR… - Jasmine__st7 : RT @omamma13: #ferragnez Post raduno per chi aspetta le storie di Fedez e chiara per smentire tutta questa situazione ???????? - alessiobae : RT @kaIsarikannit: gente qui su twitter: “fedez e chiara ferragni sono in crisi, fedez non indossa più la fede” fedez: “non servono anelli… - auroramichiamo : RT @leeveean: Chiara ha scoperto che Fedez ha chiamato Nathalie Caldonazzo per invitarla al matrimonio - Jasmine__st7 : RT @martaxvjds: io aspettando le storie di chiara e fedez che smentiscono la crisi #ferragnez -