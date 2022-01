Evasione da film dal carcere di Avellino: 2 detenuti in fuga (Di martedì 11 gennaio 2022) Evasione da film questa notte intorno all'una nel carcere di Bellizzi, nell'avellinese. Un detenuto romeno e un marocchino sono riusciti a fuggire dalla propria cella. Un terzo componente della fuga è stato catturato mentre il quarto presente in cella ha rinunciato all'ultimo momento al piano. L'allarme è scattato questa notte quando i due dopo aver fatto un buco nella cella, si sono calati con la più classica della tecnica: legando tutte le lenzuola che avevano a disposizione. Con le stesse hanno poi scavalcato il muro di cinta prima di far perdere le proprie tracce. All'esterno della struttura pare ci fosse un auto che ha consentito ai due evasi di allontanarsi. Le ricerche sono state allargare a tutta la regione Campania. Controlli anche su bus e treni. Un terzo uomo è stato invece arrestato dagli uomini della ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 11 gennaio 2022)daquesta notte intorno all'una neldi Bellizzi, nell'avellinese. Un detenuto romeno e un marocchino sono riusciti a fuggire dalla propria cella. Un terzo componente dellaè stato catturato mentre il quarto presente in cella ha rinunciato all'ultimo momento al piano. L'allarme è scattato questa notte quando i due dopo aver fatto un buco nella cella, si sono calati con la più classica della tecnica: legando tutte le lenzuola che avevano a disposizione. Con le stesse hanno poi scavalcato il muro di cinta prima di far perdere le proprie tracce. All'esterno della struttura pare ci fosse un auto che ha consentito ai due evasi di allontanarsi. Le ricerche sono state allargare a tutta la regione Campania. Controlli anche su bus e treni. Un terzo uomo è stato invece arrestato dagli uomini della ...

Advertising

sudreporter : Evasione da #film, con il lenzuolo annodato: due in fuga dal #carcere di #Bellizzi, ora è caccia all'uomo in… - infoitinterno : Forano il muro della cella e si calano con le lenzuola annodate: triplice evasione “da film” - L'Unione… - infoitinterno : Evasione da film, tre detenuti scappano dal carcere: uno preso, gli altri due ancora in fuga - zazoomblog : Evasione da film tre detenuti scappano dal carcere: uno preso gli altri due ancora in fuga - #Evasione #detenuti… - NinoSaltato : RT @leggoit: #evasione da film, tre detenuti scappano dal #carcere: uno preso, gli altri due ancora in fuga -