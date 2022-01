Dove vedere la Supercoppa di Spagna 2022 in TV in chiaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa settimana non si disputerà soltanto la finale di Supercoppa italiana e gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci sarà infatti spazio anche per la Supercoppa di Spagna, torneo che vedrà sfidarsi Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. I favori del pronostico sono tutti per il Real: i Blancos, allenati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, stanno dominando LaLiga, la massima divisione del calcio spagnolo (l’equivalente della Serie A per intenderci), con 16 punti di vantaggio sui Colchoneros e 17 sui blaugrana. La prima partita in calendario sarà il Clasico Barcellona-Real Madrid, altrimenti conosciuto anche come derby di Spagna. Il giorno seguente scenderanno in campo Atletico Madrid e Athletic Bilbao: le vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima del 16 gennaio, che ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa settimana non si disputerà soltanto la finale diitaliana e gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci sarà infatti spazio anche per ladi, torneo che vedrà sfidarsi Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. I favori del pronostico sono tutti per il Real: i Blancos, allenati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, stanno dominando LaLiga, la massima divisione del calcio spagnolo (l’equivalente della Serie A per intenderci), con 16 punti di vantaggio sui Colchoneros e 17 sui blaugrana. La prima partita in calendario sarà il Clasico Barcellona-Real Madrid, altrimenti conosciuto anche come derby di. Il giorno seguente scenderanno in campo Atletico Madrid e Athletic Bilbao: le vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima del 16 gennaio, che ...

