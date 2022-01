Divorzio al tempo del Covid: c'è un no vax nella coppia? Boom di richieste di separazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Lui è contro il vaccino anti-Covid ma lei è a favore. O viceversa. Uno dei due ha anche perso il lavoro a causa della pandemia, i problemi di coppia si acuiscono e così la coppia finisce davanti all’avvocato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 gennaio 2022) Lui è contro il vaccino anti-ma lei è a favore. O viceversa. Uno dei due ha anche perso il lavoro a causa della pandemia, i problemi disi acuiscono e così lafinisce davanti all’avvocato...

