David Sassoli | Draghi alla Camera | “Ha difeso i diritti dei più deboli e i valori dell’Ue | ora tocca a noi continuare a farlo”

"Voglio ricordare Sassoli soprattutto come uomo a servizio dell'Europa, delle sue istituzioni, dei suoi cittadini. Da presidente del Parlamento Europeo, la sua rara capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi più difficili della storia recente. Una voce attenta e autorevole, a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo alla commemorazione di David Sassoli in Aula alla Camera dopo la scomparsa prematura. "Nei suoi discorsi Sassoli ha disegnato la sua Europa: rappresentativa, efficace, solidale. È in Parlamento, che l'Europa cresce e si rafforza".

