Covid party con positivi, è boom: c’è chi paga per contagiarsi (Di martedì 11 gennaio 2022) Incontri ‘clandestini’ dove l’obiettivo è contagiarsi con il Covid per avere il Green pass ed evitare il vaccino. A quanto apprende l’Adnkronos è questa l’ultima trovata dei no-vax per aggirare la stretta delle misure voluta dal Governo con l’obbligo del vaccino per gli over 50 e il super green pass. Nelle ultime settimane c’è stato un boom, complice le vacanze di Natale, di queste ‘incontri’ con una tam-tam sui canali Telegram. L’ultima, nata proprio a ridosso delle nuove restrizioni, è ‘Casual Coronavirus party’ dove c’è chi inserisce veri e propri annunci: “Sono della provincia di Agrigento. Cerco positivo urgentemente e sono disposto a pagare”, la risposta non si fa attende: “Sono positivo e vivo in Toscana”. E’ così che poi si potrà passare all’incontro. C’è poi chi cerca un positivo “con urgenza” ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Incontri ‘clandestini’ dove l’obiettivo ècon ilper avere il Green pass ed evitare il vaccino. A quanto apprende l’Adnkronos è questa l’ultima trovata dei no-vax per aggirare la stretta delle misure voluta dal Governo con l’obbligo del vaccino per gli over 50 e il super green pass. Nelle ultime settimane c’è stato un, complice le vacanze di Natale, di queste ‘incontri’ con una tam-tam sui canali Telegram. L’ultima, nata proprio a ridosso delle nuove restrizioni, è ‘Casual Coronavirus’ dove c’è chi inserisce veri e propri annunci: “Sono della provincia di Agrigento. Cerco positivo urgentemente e sono disposto are”, la risposta non si fa attende: “Sono positivo e vivo in Toscana”. E’ così che poi si potrà passare all’incontro. C’è poi chi cerca un positivo “con urgenza” ...

