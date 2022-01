Covid oggi Abruzzo, 4.996 contagi e 2 morti: bollettino 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 4.996 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti, un 77enne della provincia di Chieti e una 88enne della provincia dell’Aquila. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.090 tamponi molecolari e 45.007 test antigenici con un tasso di positività al 9.77%. Da inizio pandemia il totale delle vittime sale a 2.673. Da ieri sono guarite 1.029 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 54.382. I pazienti ricoverati in area medica sono 338, 24 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 32, 7 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 54.012 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 4.996 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, martedì 112022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2, un 77enne della provincia di Chieti e una 88enne della provincia dell’Aquila. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.090 tamponi molecolari e 45.007 test antigenici con un tasso di positività al 9.77%. Da inizio pandemia il totale delle vittime sale a 2.673. Da ieri sono guarite 1.029 persone. Gli attualmente positivi insono 54.382. I pazienti ricoverati in area medica sono 338, 24 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 32, 7 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 54.012 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid Lazio oggi, 12.788 contagi e 43 morti. A Roma 5.336 nuovi casi ...della Regione Sono 12.788 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, ... COVID PARTY Cercare una via di fuga dal vaccino prendendosi la malattia con un Covid - party per ...

Covid Svizzera oggi, 24.602 contagi in un giorno Il bollettino di oggi Covid in Svizzera, 24.602 contagi e 16 decessi nelle ultime 24 ore. I dati sono stati pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa, il bollettino giornaliero ...

Coronavirus oggi. Fontana, Lombardia sicuramente verso arancione Il Sole 24 ORE Covid: un 17enne, due fanesi e tre pesaresi tra le ultime otto vittime 1' di lettura Fano 11/01/2022 - Ci sono anche due fanesi tra le vittime del Covid riportate dall'ultimo bollettino della Regione Marche. Si tratta di due donne di 73 e 88 anni. Tre, invece, le persone ...

Una positività al covid, "Belle Ripiene" slitta al 25 gennaio 2' di lettura 11/01/2022 - Lo spettacolo “Belle Ripiene”, previsto per mercoledì 12 gennaio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, è rinviato a causa di una positività covid riscontrata nella compagn ...

