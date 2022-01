Chi è Scintilla? Biografia, curiosità e vita privata del comico (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, sta per tornare su Italia 1 ‘Back to school’, il programma condotto da Nicola Savino, per la seconda puntata, questa sera, martedì 11 gennaio 2022. Questa volta toccherà a Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento mettersi alla prova, ma con loro ci sarà anche il ‘rimandato’ della scorsa settimana, l’ex calciatore Nicola Ventola. Scopriamo insieme chi è Scintilla. La vita professionale di Scintilla Il vero nome di Scintilla è Gianluca Fubelli ed è nato a Roma il 9 aprile 1973, perciò ha 48 anni. Dal 1998 al 2013 ha fatto parte del gruppo comico ‘I Turbolenti’, insieme ad Enzo Polidoro, Gianluca Impastato e Stefano Vogogna. Nel 2006, Scintilla ha ottenuto una piccola parte nel fil di Carlo Vanzina dal ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, sta per tornare su Italia 1 ‘Back to school’, il programma condotto da Nicola Savino, per la seconda puntata, questa sera, martedì 11 gennaio 2022. Questa volta toccherà a Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random,e Flavia Vento mettersi alla prova, ma con loro ci sarà anche il ‘rimandato’ della scorsa settimana, l’ex calciatore Nicola Ventola. Scopriamo insieme chi è. Laprofessionale diIl vero nome diè Gianluca Fubelli ed è nato a Roma il 9 aprile 1973, perciò ha 48 anni. Dal 1998 al 2013 ha fatto parte del gruppo‘I Turbolenti’, insieme ad Enzo Polidoro, Gianluca Impastato e Stefano Vogogna. Nel 2006,ha ottenuto una piccola parte nel fil di Carlo Vanzina dal ...

Advertising

frenck713 : @ladyonorato @tonyy61 Una vita che si spegne è sempre una scintilla in meno su questa terra. Indipendentemente da c… - NuovaScintilla : 10/1/22. Viene festeggiata con semplicità oggi in Redazione e in Seminario la ricorrenza esatta della 1ªcopia di'Nu… - scintilla_rm : RT @_pennichella_: Chi dice di soffrire per amore non sa cosa significhi tifare l’As Roma - asKNicoka : @martinacarletti È il momento dell'Apocalisse personale, prima di tutto, e poi è il test tra cojones e chi usa vera… - DomenicaGianne4 : Stanno sovvertendo le leggi naturali che investono TUTTI. Per chi Crede, infine, l'Uomo è creatura con scintilla di… -