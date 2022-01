Calcio | mercato | Villar e Mayoral verso il Getafe

(Di martedì 11 gennaio 2022) Madrid, 11 gen. (Adnkronos) - Sia l'attaccante Borjache il centrocampista Gonzalopotrebbero lasciare la Roma e trasferirsi in Spagna, al. Secondo quanto riporta As, per l'attaccante di proprietà del Real Madrid, l'accordo di massima tra le partiti è stato raggiunto e nelle prossime ore si potrebbe chiudere.arriverà in prestito alla squadra guidata da Quique Sánchez Flores fino alla fine di questa stagione. Insieme al madrileno è pronto a sbarcare alanche. Il club spagnolo è riuscito a vincere la concorrenza di diversi club, compresa la Sampdoria.

Il difensore però ha ancorain Italia e a cercarlo in particolare è stata la Fiorentina che ha bisogno di forze fresche per il reparto arretrato. Al momento però i contatti non sono stati ......5 e 8,0), i bicarbonati, il, i cloruri e i nitrati. Va considerata però anche la questione della plastica, che pian piano sta sparendo dal. Per l'acqua ancora non è stata trovata una ...Madrid, 11 gen. (Adnkronos) - Sia l'attaccante Borja Mayoral che il centrocampista Gonzalo Villar potrebbero lasciare la Roma e trasferirsi in ...Due centrocampisti e un difensore sono pronti a lasciare i giallorossi dopo essere stati messi ai margini da Mourinho ...