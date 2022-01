Cadavere trovato a Trieste | è di Liliana Resinovich

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ diil corpo riin due sacchi neri alo scorso 5 gennaio. A riconoscere ilè stato il marito, Sebastiano Visintin. La 62enne, scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso, è stata ritrovata in un’area boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il riconoscimento fotografico è avvenuto in questura. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il riconoscimento fotografico da parte del marito E' di Liliana Resinovich il corpo ritrovato in due sacchi neri a Trieste lo scorso 5 gennaio . A riconoscere ilè stato il marito, Sebastiano Visintin. La 62enne, scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso, è stata ritrovata in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il ...Liliana sparita a Trieste,un corpo: cosa proprio non tornaGli investigatori hanno dei dubbi. Il corpo era conservato troppo bene. Dopo 21 giorni all’aria aperta il cadavere si sarebbe dovuto trovare in uno stato di decomposizione più avanzato. Forse, però, ...E’ di Liliana Resinovich il corpo ritrovato in due sacchi neri a Trieste lo scorso 5 gennaio. A riconoscere il cadavere è stato il marito, Sebastiano Visintin. La 62enne, ...