Apice, screening con tamponi antigenici sulla popolazione scolastica (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Domani, mercoledì 12 gennaio, dalle ore 8.30 presso la sede del Centro operativo comunale di protezione civile, in Via dell’Equità, in modalità drive-in, possono sottoporsi allo screening gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e media dell’istituto Falcetti, plesso di Apice. “La scuola è il fondamento della crescita umana e sociale di ogni cittadino, per questo è una priorità mettere in campo tutte le misure affinchè possa svolgersi al meglio l’attività didattica in presenza, con serenità per i bambini e le famiglie. Il comune di Apice, come già fatto in tutte le occasioni di ritorno in classe, ha previsto uno screening di massa per tutti i nostri ragazzi al fine di avere un quadro preciso all’ingresso. Tuttavia, è bene sottolineare che il virus circola con velocità e molti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Domani, mercoledì 12 gennaio, dalle ore 8.30 presso la sede del Centro operativo comunale di protezione civile, in Via dell’Equità, in modalità drive-in, possono sottoporsi allogli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e media dell’istituto Falcetti, plesso di. “La scuola è il fondamento della crescita umana e sociale di ogni cittadino, per questo è una priorità mettere in campo tutte le misure affinchè possa svolgersi al meglio l’attività didattica in presenza, con serenità per i bambini e le famiglie. Il comune di, come già fatto in tutte le occasioni di ritorno in classe, ha previsto unodi massa per tutti i nostri ragazzi al fine di avere un quadro preciso all’ingresso. Tuttavia, è bene sottolineare che il virus circola con velocità e molti ...

