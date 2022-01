Viste per voi | “Eternals” | “La Famiglia Addams 2” | “For Life” e “Il giovane Old”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ripartiamo con un anno tutto in serie Evviva buon binging 2022, anche se la politica che si farà sempre più strada (Netflix a parte), sarà quella del rilascio settimanale degli episodi, per capitalizzare al meglio il passaparola e far vivere il prodotto il più possibile. SpoilerMan, vi aiuterà anche quest’anno, per cercare nei meandri delle migliaia di serie tv e film sulle varie piattaforme, il meglio del meglio, che vedrò prima di voi, situazione sempre più ardua, visto rilascio quasi nullo di preview da parte delle case stesse durante le feste di Natale. Ma io non critico, consiglio. Quindi, non abbiate paura, fatemi vedere le cose… se son brutte non le cito, ma se le consiglio avrete un buon seguito. Già, perché devo ringraziarvi per il successo della rubrica, per le decine di domande che mi mandate a spoilerman@tvzoom.it e io, in pubblico o in privato, rispondo a ...