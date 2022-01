Vicenda CON.CA., De Stasio: “I cittadini hanno il diritto di sapere” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento”. “La Prima Sezione Civile della Cassazione si è pronunziata, sul ricorso proposto dal Comune di Benevento contro la società consortile a r.l. CON.CA. n.7576/2015, con la Sentenza n.36328. In virtù di tale provvedimento la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Comune di Benevento confermando la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3839/2014, e, di fatto, il lodo arbitrale, richiesto dalla CON.CA. che aveva accolto parzialmente la domanda della società, condannando il Comune di Benevento alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 2.799.567,62 a titolo di risarcimento danni. La questione nasce molti anni fa, allorquando veniva approvato dal Comune di Benevento il Programma di Recupero Urbano (PRU) di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Rosetta De, Consigliere Comunale “Prima Benevento”. “La Prima Sezione Civile della Cassazione si è pronunziata, sul ricorso proposto dal Comune di Benevento contro la società consortile a r.l. CON.CA. n.7576/2015, con la Sentenza n.36328. In virtù di tale provvedimento la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Comune di Benevento confermando la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3839/2014, e, di fatto, il lodo arbitrale, richiesto dalla CON.CA. che aveva accolto parzialmente la domanda della società, condannando il Comune di Benevento alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 2.799.567,62 a titolo di risarcimento danni. La questione nasce molti anni fa, allorquando veniva approvato dal Comune di Benevento il Programma di Recupero Urbano (PRU) di ...

