Variante Deltacron | il caso si sgonfia | ' Sospetto errore di laboratorio'

(Di lunedì 10 gennaio 2022)non fa più così paura. Lafrutto del mix tra la Delta e la Omicron che aveva spaventato più di un esperto nelle ultime ore dopo i primi 25 casi isolati a Cipro , in realtà potrebbe ...

non fa più così paura. Lafrutto del mix tra la Delta e la Omicron che aveva spaventato più di un esperto nelle ultime ore dopo i primi 25 casi isolati a Cipro , in realtà potrebbe ...Dopo laDelta e la Omicron, ecco la. La 'nuova' mutazione sarebbe stata trovata a Cipro e sembra combinare le due mutazioni più contagiose del Covid. Eppure sono ancora tanti i dubbi. Per ...Scoperta una nuova variante Sars-Cov-2 chiamata Deltacron dai ricercatori del dipartimento di biologia dell'Università di Cipro ..."Le 24 sequenze depositate dai ricercatori ciprioti sono state analizzate abbastanza nel dettaglio: con ogni probabilità si tratta di un artefatto" ...