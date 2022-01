Ultime Notizie Roma del 10-01-2022 ore 11:10 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesca Vitale in studio la star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale un giudice australiano ne ordini rilasso il tennista era bloccato a Melbourne senza poter entrare nel paese per partecipare allo spray on Open perché non vaccinato La Corte precisa la BBC ha deciso che Djokovic può essere rilasciato dopo che il giudice ha constatato l’irragionevolezza nel modo in cui responsabile Alla frontiera preso la decisione di cancellare il visto del tennista un avvocato dei Tuttavia fa sapere che l’orario può ancora ordinare l’espulsione di Djokovic dal paese riaprono le scuole in tutta Italia con il timore di dover tornare la data per il dilagare dei montaggi secondo il ministro dell’istruzione è possibile che oggi manca il personale Ma figurati tutti sono un posto sicuro la scelta di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesca Vitale in studio la star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale un giudice australiano ne ordini rilasso il tennista era bloccato a Melbourne senza poter entrare nel paese per partecipare allo spray on Open perché non vaccinato La Corte precisa la BBC ha deciso che Djokovic può essere rilasciato dopo che il giudice ha constatato l’irragionevolezza nel modo in cui responsabile Alla frontiera preso la decisione di cancellare il visto del tennista un avvocato dei Tuttavia fa sapere che l’orario può ancora ordinare l’espulsione di Djokovic dal paese riaprono le scuole in tutta Italia con il timore di dover tornare la data per il dilagare dei montaggi secondo il ministro dell’istruzione è possibile che oggi manca il personale Ma figurati tutti sono un posto sicuro la scelta di ...

