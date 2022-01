Tg5, i telespettatori impazziscono per lei: “Siamo le sue bimbe” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutti pazzi per la giornalista del Tg5. Sui social impazza un video che la vede protagonista di un episodio simpatico. Ecco cosa è successo. Il Tg5 è uno dei notiziari più famosi e seguiti della televisione italiana. La prima edizione del contenitore informativo è andata in onda il 13 gennaio 1992, condotta da Cristina Parodi Leggi su youmovies (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutti pazzi per la giornalista del Tg5. Sui social impazza un video che la vede protagonista di un episodio simpatico. Ecco cosa è successo. Il Tg5 è uno dei notiziari più famosi e seguiti della televisione italiana. La prima edizione del contenitore informativo è andata in onda il 13 gennaio 1992, condotta da Cristina Parodi

Advertising

CorriereUmbria : Televisione, Mediaset batte la Rai nella sfida degli ascolti. C'è posta per te spopola: più di 6 milioni di telespe… - riccardo_cugusi : «Secondo l’Osservatorio dell’Agcom sulle comunicazioni, nel 2021 gli ascolti televisivi sono calati del 7 per cento… - MattiaTina : RT @odalysio: NON CAPISCO HA COSA SERVE GUARDARE #MATTINO5 #POMERIGGIO5 #TG5 CHE DANNO TANTA NOTIZIE DI VIOLENZA È VOI ACCETTATE QUESTO SCH… - odalysio : NON CAPISCO HA COSA SERVE GUARDARE #MATTINO5 #POMERIGGIO5 #TG5 CHE DANNO TANTA NOTIZIE DI VIOLENZA È VOI ACCETTATE… - fortunatozeta : RT @fortunatozeta: 1994. Cristina Parodi sta per chiudere il Tg5 delle 13, qualcuno entra indisturbato in studio e saluta, lei si rivolge v… -