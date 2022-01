Tanti eventi al Trianon Viviani: anche Peppe Servillo e Solis String quartet con “Carosonamente” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Teatro Trianon Viviani: dal 12 al 16 gennaio una ricca settimana con cinque appuntamenti tra concerti, talent show e “conferenza cantata”. Cinque gli appuntamenti programmati dal Trianon Viviani nella prossima settimana, da mercoledì 12 a domenica 16 gennaio, tra concerti, un nuovo talent show e una “conferenza cantata”. Il teatro della Canzone napoletana propone ancòra Leggi su 2anews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Teatro: dal 12 al 16 gennaio una ricca settimana con cinque appuntamenti tra concerti, talent show e “conferenza cantata”. Cinque gli appuntamenti programmati dalnella prossima settimana, da mercoledì 12 a domenica 16 gennaio, tra concerti, un nuovo talent show e una “conferenza cantata”. Il teatro della Canzone napoletana propone ancòra

