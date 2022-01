Supercoppa spagnola | parla Mario Hermoso

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Laè ormai giunta alle battute finali. Mercoledì 12 gennaio e giovedì 13 gennaio, si giocheranno rispettivamente, Barcellona – Real Madrid e Atletico Madrid – Atletico Bilbao, entrambe alle 20.00. Il difensore dei colchoneros,, ha raccontato l’aria che si respira nello spogliatoio e come la squadra affronterà la partita della prossima settimana. Aston Villa: ufficiale l’arrivo di Coutinho dal Barcellona: quali le parole di? Quando in palio c’è un trofeo importante o anche la vittoria del campionato stesso, tutte le squadre condividono un obiettivo comune, ossia vincere. È il caso delle ultime quattro formazioni iberiche che arrivate a giocarsi le semifinali, si contendono ...

Advertising

sportnotizie24 : #Barcellona-#RealMadrid, le probabili formazioni: semifinale di Supercoppa spagnola - linobanfioxopef : @realmadrid @valenciacf @Benzema @vinijr Sapete dove danno la supercoppa spagnola nella TV italiane?? - sportli26181512 : Supercoppa, countdown per la semifinale #Roma-Milan: Con le giallorosse ci sarà anche #AllysonSwaby: “darò tutta me… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa spagnola

La stampadà l'operazione per fatta, con il passaggio di Alvaro Morata dalla Juve al Barcellona: '... In Spagna sono convinti che Xavi avrà a disposizione Morata già nelladi Spagna ...Xavi conta di avere Morata a disposizione già per la sfida con il Real che il 12 gennaio metterà in palio la. 3 gennaio 2022Mercoledì a San Siro mancheranno sicuramente Cuadrado e De Ligt, a causa dei provvedimenti del giudice sportivo, e Chiesa, infortunato ...FROSINONE. Le Juventus Women hanno vinto ancora: terza Supercoppa di fila e ottavo trofeo in quattro anni e mezzo per le bianconere, che a Frosinone hanno battuto 2-1 il Milan al termine di ...