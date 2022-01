Sul caso Regeni il governo studierà altre strade per arrivare a un processo per i responsabili (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - "Sul caso Regeni, il Ministero della Giustizia continuera' a fare la sua parte in ogni modo, in collaborazione con le altre articolazioni del governo coinvolte, studiando nuove strade e le modalita' operative più efficaci, per assicurare il corso della giustizia, in linea e in piena collaborazione con le richieste avanzate dall'autorita' giudiziaria procedente". Lo ha fatto sapere il ministero della Giustizia dopo l'appello dei pm perche' si prema sull'Egitto in modo che i quattro 007 vengano informati del procedimento a loro carico. Il gup Roberto Ranazzi in relazione alle richieste formulate dalla procura e dalle difese nell'ambito della vicenda di Giulio Regeni - il giovane ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016 - ha disposto nuove ricerche degli imputati da effettuare ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - "Sul, il Ministero della Giustizia continuera' a fare la sua parte in ogni modo, in collaborazione con learticolazioni delcoinvolte, studiando nuovee le modalita' operative più efficaci, per assicurare il corso della giustizia, in linea e in piena collaborazione con le richieste avanzate dall'autorita' giudiziaria procedente". Lo ha fatto sapere il ministero della Giustizia dopo l'appello dei pm perche' si prema sull'Egitto in modo che i quattro 007 vengano informati del procedimento a loro carico. Il gup Roberto Ranazzi in relazione alle richieste formulate dalla procura e dalle difese nell'ambito della vicenda di Giulio- il giovane ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016 - ha disposto nuove ricerche degli imputati da effettuare ...

