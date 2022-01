Soleil Sorge a confronto con Manuel e Lulù | l’accaduto in diretta VIDEO

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I gieffiniBortuzzo,Selassié affrontato unin: ecco cos’è accadutoaffronta uninconBortuzzo eSelassié. Dopo le nomination dell’ultima puntata, il rapporto traha subito una variazione.è rimasta molto delusa dalle parole del gieffino e rivela che ultimamente è totalmente cambiato anche a causa diIl GF invitaa raggiungere la Super Led per unrivela: “Io eci siamo sempre ...

Advertising

361_magazine : - ragazzaastranaa : RT @Soleilandia: Chi é che ha animato la casa? E perché proprio Soleil Anastasia Sorge? ? Soleil grazie per esserci tu in questa casa ? #Gf… - ragazzaastranaa : RT @_altezzosa_: Mancano poche ore al verdetto?? Continuiamo a ??SALVARE SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #GFvip #teamsoleil - Anastasia113 : RT @_altezzosa_: Mancano poche ore al verdetto?? Continuiamo a ??SALVARE SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #GFvip #teamsoleil - ragazzaastranaa : RT @Maty9722: Classifica dei miei 3 concorrenti preferiti di questa edizione : -Soleil -Anastasia -Sorge #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

La sua vita raccontata a Federica Calemme L'attrice romana Nathaly Caldonazzo , questa sera dovrà vedersela con una ardua nomination che la vede in ballo trae Carmen Russo . Nelle ...... che collegata dallo studio ha ammesso su: 'Ho già sentito da lei che se dovessi entrare nella casa lei uscirà. Secondo me o esce oppure mi deve sopportare'. NATHALY CALDONAZZO/ ...GF Vip, Manuel Bortuzzo fa una precisazione a Soleil Sorge: "Non mi faccio influenzare" Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge si è raffreddato al ...«Non siamo delle macchinette che giri un bottone e cancvelli tutto ciò che è stato», torna a parlare della tirata d'orecchie di Alfonso Signorini, ...