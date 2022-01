Roma, bimba di 4 anni caduta dal balcone è in pericolo di vita (Di lunedì 10 gennaio 2022) La bimba di quattro anni caduta da un balcone a Roma è ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli in pericolo di vita a causa dei "danni serissimi provocati da traumi agli organi interni e da un ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladi quattroda unè ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli india causa dei "dserissimi provocati da traumi agli organi interni e da un ...

